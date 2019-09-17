Система Orphus

На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди с грозами

16.09.2019, 08:52 11341
Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 16 сентября 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 
"На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами будут отмечаться дожди с грозами, на северо-западе и юго-востоке возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Северо-Казахстанской области днем ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром местами туман. 
 
В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
Ночью в Мангистауской, Атырауской областях местами гроза, в Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.
 
В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая