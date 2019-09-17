На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 16 сентября 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами будут отмечаться дожди с грозами, на северо-западе и юго-востоке возможен град. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области днем ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

Ночью в Мангистауской, Атырауской областях местами гроза, в Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Туркестанской, Кызылординской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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