Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Большая часть территории Казахстана будет находиться в отроге антициклона, в связи с чем будет наблюдаться погода без осадков. С прохождением фронтальных разделов на юге республики местами пройдут осадки, на юго-востоке - сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, ночью порывы 23 метра в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 20-25, порывы 30 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, ночью 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед.

В Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью в Акмолинской, Карагандинской областях местами – туман.

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