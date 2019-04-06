На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются осадки

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана сегодня ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.
На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на северо-востоке и юге местами сильный дождь. Лишь на юго-западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге и юго-востоке - гроза, возможен град, на севере - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.
В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, ночью в Атырауской области местами ожидается туман, в Костанайской, Карагандинской областях местами ветер 15-20 метров в секунду.
В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, туман, днем возможен град, в Туркестанской области днем местами ветер 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем местами гроза.
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