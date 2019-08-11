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На большей части территории Казахстана в субботу ожидается погода без осадков

10.08.2019, 08:08 13231
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
"Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и на западе республики под влиянием циклона с районов Москвы местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на севере и северо-востоке - шквал, ночью туман, на юге - пыльная буря", - сообщает РПГ "Казгидромет".
 
Местами в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.
 
В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал. 
 
В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.
 
Днем в Алматинской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.
 
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

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