Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"Под влиянием поля повышенного атмосферного давления и сухого южного циклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на севере, востоке, юго-востоке и на западе республики под влиянием циклона с районов Москвы местами пройдут дожди с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, на севере и северо-востоке - шквал, ночью туман, на юге - пыльная буря", - сообщает РПГ "Казгидромет".

Местами в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

Днем в Алматинской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, местами в Карагандинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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