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На катке "Медеу" внедрена система оплаты картами "Онай"22.12.2016
  • Фото: Крыша
Общество  16:23

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - Система "Онай" внедрена на катке "Медеу", сообщили в ТОО "Онай Рау".

"Теперь любители катания на коньках могут использовать карты "Онай" для регистрации оплаты входа на высокогорный каток "Медеу" прямо на турникете", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

Стоимость входных билетов на каток не меняется: по единой транспортной карте - 1800 тенге, по транспортной карте студента применяется тариф "Молодежный" (с 13 до 23 лет) - 800 тенге, по транспортной карте школьника применяется тариф "Детский" (с 7 до 12 лет) - 400 тенге.

При входе на каток контролёр вправе попросить предоставить документ, удостоверяющий личность для подтверждения возраста (удостоверение личности, водительские права либо паспорт) или другой документ, подтверждающий право на льготы.

Для входа на каток пользователям карт "Онай" можно, минуя кассы, сразу подойти к турникету с наклейкой "Онай" и приложить карту к считывателю.

Для пользователей, которые не успели пополнить баланс карты, возле касс "Медеу" установлен терминал "QIWI". Кроме того, пополнение баланса можно осуществить через интернет-порталы большинства банков Казахстана и другие сервисы, указанные на сайте Onay.kz.
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