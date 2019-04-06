На одном из казахстанских информационных порталов запущен онлайн-сервис для проверки наличия штрафов

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Онлайн-сервис по проверке наличия штрафов запущен на портале bnews.kz. Новый сервис позволяет моментально узнать, имеет ли пользователь задолженности по административным правонарушениям, передает Kazakhstan Today.

Комитет по правовой статистике и специальному учету Генеральной прокуратуры РК в рамках проекта "Единый реестр административных производств" запустил сервис, который позволяет пользователям моментально проверить наличие штрафов по административным правонарушениям.

C сегодняшнего дня сервис, кроме информационного сервиса qamqor.gov.kz, представлен на площадке информационного агентства Bnews.kz. Услуга бесплатная для всех пользователей. Чтобы узнать о наличии штрафа, физическим лицам нужно лишь ввести ИИН и номер удостоверения личности, а юридическим лицам БИН и номер государственной регистрации.

Помимо этого, сайт предоставляет возможность получить информацию о том, где и как можно будет оплатить штрафы и что нужно сделать, если штраф оплачен, но до сих пор числится в базе. Кроме этого, на странице сервиса собрана информация, которая поможет пользователю легко и быстро решить вопрос с оплатой штрафа.

Этот проект реализован в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан". Аналогичный сервис также доступен на сайте Комитета по правовой статистике и специальному учету Генеральной прокуратуры РК.

Сервис доступен по следующей ссылке: https://bnews.kz/lite/onlinecheck

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