На реках четырех регионов Казахстана ожидаются подъемы уровней воды

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - На реках Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской областей и Алматы ожидаются подъемы уровней воды, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", 6-8 апреля в связи с прогнозом выпадения осадков в виде дождя, местами сильных, в Восточно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъем уровней и выход воды на пойменные участки рек и риски подтопления.

6-9 апреля в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха на реке Ертис в пределах Павлодарской области ожидаются ослабление льда, образование заторно-зажорных явлений, подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки рек.

В связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных, 6-7 апреля в Жамбылской, Алматинской областях и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

Кроме этого, по информации синоптиков, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в бассейне реки Киши Алматы в период 5-8 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Следует соблюдать осторожность в горах.

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