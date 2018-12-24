Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - На севере Алматинской области сегодня ожидаются сильные морозы, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", в Туркестанской области ночью местами ожидается гололед, местами туман, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, в Кызылординской области на дорогах гололедица, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-27 метров в секунду. Сильные морозы ожидаются на севере Алматинской области.

Просмотров: 909