Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - На установку камер с функцией распознавания лиц в Алматы выделены 8,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В городе реализуется проект "Система видеомониторинга мест массового скопления граждан". В рамках проекта планируется установить 1000 цифровых камер повышенной точности. Они будут расположены в отдельных общественных местах города, а полученное изображение будет поступать в центр оперативного управления департамента полиции Алматы, сообщила председатель правления АО "Центр развития города Алматы" Жанна Тулегенова.

На это уже выделены 8,6 млрд тенге из городского бюджета, в ближайшее время объявим конкурс и начнем установку этих видеокамер. Это значительно усилит возможность оперативного реагирования полиции на совершаемые правонарушения и преступления в городе", - отметила она.

В настоящее время рассматривается возможность внедрения программного обеспечения распознавания лиц по казахстанской, белорусской и японской технологиям. В этом месяце планируется предварительный запуск данных программных обеспечений в тестовом режиме.

Как пояснила Тулегенова, данное программное обеспечение даст возможность поиска лиц, причастных к совершению преступлений, находящихся в розыске, а также фиксирует места появления лиц, находящихся в криминалистических базах полиции.

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