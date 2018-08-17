Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today - Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин на аппаратном совещании представил своего нового заместителя, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением акима области от 17 августа текущего года, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан, заместителем акима Акмолинской области по вопросам индустриализации, предпринимательства и инвестиций назначен Игалиев Марат Несипкалиевич, сообщает пресс-служба областного акимата.

На заместителя акима области Каната Идрисова, курировавшего вопросы индустриализации, предпринимательства и инвестиций, возложено курирование вопросов экономики.

Марат Игалиев, 1974 года рождения, окончил Актюбинский педагогический институт имени К. Жубанова, Академию государственной службы при президенте РК, Алматинский институт экономики и статистики. Кандидат политических наук.

Трудовой путь на государственной службе начал в 1999 году экспертом Аналитического центра Совета безопасности РК.

В период с 2003 по 2009 годы работал руководителем аппарата акима Актюбинской области, главным инспектором Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК, советником министра охраны окружающей среды РК, заместителем председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

С 2010 по 2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, советника министра индустрии и новых технологий РК, заместителя председателя Комитета атомной энергии, директора департамента административно-кадровой работы Министерства индустрии и новых технологий РК, председателя Комитета индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2017 годы возглавлял Департаменты кадровой работы и индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК, работал заместителем председателя АО "Казконтент".

До настоящего назначения являлся советником акима Акмолинской области.

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