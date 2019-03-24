Неразделимыми считают понятия "независимый Казахстан", "столица", "Елбасы" сотрудники ТОО "Корпорация "Казахмыс"

Караганда. 23 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники предприятий ТОО "Корпорация "Казахмыс" Карагандинской области поддерживают переименование столицы, передает Kazakhstan Today.

Мы, трудовые коллективы ТОО "Корпорация "Казахмыс" Карагандинской области, с большим воодушевлением восприняли весть о переименовании столицы в честь Первого Президента нашей страны Нурсултана Абишевича Назарбаева. Роль Елбасы в становлении и развитии независимого Казахстана необычайно велика. Именно дальновидная, мудрая и взвешенная политика Нурсултана Абишевича Назарбаева позволила достичь нашей стране небывалых высот", - говорится в обращении коллективов.

Сотрудники группы предприятий отметили, что "под его руководством тяжелая индустрия Казахстана, в том числе металлургия, встала в один ряд с известными мировыми производителями, заняла свою достойную нишу на мировом рынке. Этому способствовали особое отношение Елбасы к Человеку труда, государственные программы форсированного индустриально-инновационного развития и многие другие меры поддержки, инициированные им".

По мнению авторов обращения, неоценим вклад Елбасы в укрепление и сохранение мира и стабильности в стране.

На примере коллективов наших предприятий, где работают представители самых разных этносов, мы можем сказать, что именно атмосфера единства и взаимопонимания, царящая в нашем обществе, обеспечила нам стабильность и рост во всех ее сферах. Сегодня всестороннюю поддержку Елбасы ощущает на себе каждый гражданин страны, а вместе с ним каждый работник нашего предприятия", - подчеркнули сотрудники.

Для нас понятия Независимый Казахстан, его столица, сам Елбасы неразделимы. Мы всецело поддерживаем переименование столицы Астаны в Нур-Султан. В дальнейшем сделаем все для того, чтобы марка нашего предприятия следовала выбранному курсу Елбасы", - заверили авторы обращения.

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