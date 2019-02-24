Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Новый пригородный автобусный маршрут открылся в Астане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба компании Astana LRT, с 10 февраля 2019 года начал курсировать новый пригородный маршрут №319. Он обеспечит транспортным сообщением село Ы. Алтынсарина (96-й разъезд).

Автобус начнет движение от остановочного пункта ТД "Рахмет", проследует прямо по проспекту Тлендиева, по трассе Астраханское шоссе, далее направо в село Ы. Алтынсарина, далее направо по улице Кунаева до пересечения с улицей Торгай. В обратном направлении автобусы будут следовать по аналогичной схеме движения.

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