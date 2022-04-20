Обнаружено похищенное во время январских беспорядков имущество на сумму более 340 млн тенге

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Это направление у нас является одним из наиболее приоритетных, поскольку связано с возмещением ущерба. На сегодня органами полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оцениваемое на сумму более 340 млн тенге", - сказал Адилов.
Кроме того, продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию похищенного и всех видов незаконно хранящегося, а также незарегистрированного оружия.
Ранее совместно с представителями Генеральной прокуратуры мы неоднократно сообщали, что похищенное оружие несет потенциальную угрозу жизни и здоровью населения, так как может быть применено при совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В этой связи нами активно продолжается разъяснительная работа по добровольной сдаче оружия. В результате этого гражданами добровольно сдано 125 единиц оружия", - сказал Санжар Адилов.
По его словам, на сегодня принятыми мерами полицейскими страны обнаружено и изъято 1460 единиц оружия и более 35 тысяч боеприпасов.
Недавно у жителей Тараза изъяты 6 автоматов Калашникова, в том числе один оборудованный для стрельбы гранатами, 4 снаряженных магазина, пистолет Макарова с глушителем и гладкоствольное ружье, похищенные из административного здания департамента полиции Жамбылской области. Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу", - проинформировал начальник следственного департамента.
Также 7 января на блок-посту автодороги Алматы - Ташкент сотрудниками полиции остановлена автомашина "Субару", в которой обнаружено 10 охотничьих ружей, один пневматический пистолет и снаряжение для охоты.
Установлено, что жители Жамбылской области - водитель и пассажиры причастны к ограблению охотничьего магазина во время массовых беспорядков в Алматы. Пятеро подозреваемых с санкции суда арестованы.