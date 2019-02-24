Оборонные ведомства Казахстана и Пакистана проведут совместное учение

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Оборонные ведомства Казахстана и Пакистана обсудили вопросы проведения совместного международного учения "Достарум", передает Kazakhstan Today.

"В Астане на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан между оборонными ведомствами Казахстана и Пакистана проведена планирующая конференция совместного учения. Учение, в котором примут участие подразделения специального назначения двух стран, запланировано на лето текущего года", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

В ходе конференции стороны обсудили цели, задачи и порядок отработки учебных этапов.

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