Очередной притон в гостинице обнаружили в Алматы

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - В Алматы обнаружили очередной притон, располагавшийся в одном из гостиничных комплексов Турксибского района мегаполиса, передает Kazakhstan Today.

В рамках проводимого в городе ОПМ "Правопорядок" сотрудники нашего подразделения провели отработку по проспекту Сейфуллина. Объективности ради следует отметить: количество девушек легкого поведения вдоль проезжей части значительно снизилось, в связи с чем было принято решение о проведении локального рейда по придорожным гостиницам, барам и другим увеселительным заведениям. На текущий момент по статье 450 КоАП РК (Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества) за ночь выявлено четыре притона, в котором оказывали интим-услуги", - проинформировал начальник управления полиции Турксибского района подполковник полиции Думан Аухадиев.

По его словам, в одном случае притоном оказалась гостиница, расположенная вблизи железнодорожного вокзала, остальные три базировались в квартирах. Все находившиеся в них лица, в том числе и "клиенты", были доставлены в управление полиции и проверены по криминальному учету. Трое из них находились в розыске за совершение уголовных правонарушений.

Аухадиев также сообщил, что по итогам минувшей ночи за назойливое приставание к гражданам в общественных местах к административной ответственности привлечены 28 человек. Оштрафованы 43 любителя распивать алкогольные напитки или появляться в общественных местах в нетрезвом виде. За мелкое хулиганство в отношении 64 человек собраны административные материалы, резюмировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

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