Одному из самых богатых бизнесменов Казахстана вынесли новый приговор

Костанай. 4 июня. Kazakhstan Today - Апелляционную жалобу по делу основателя группы компаний "Иволга", который был осужден 2 марта 2020 года и наказан ограничением свободы на 2 года и 6 месяцев, коллегия Костанайского областного суда по уголовным делам рассмотрела сегодня, 4 июня, передает Kazakhstan Today.

Уголовный процесс по данному делу начался 17 сентября 2019 года. Генеральная прокуратура РК запрашивала для Розинова 6 с половиной лет лишения свободы, обвиняя его по пункту "б" части 4 статьи 177 УК РК (в редакции 1997 года) в мошенничестве путем хищения . На протяжении полугода в суде № 2 Костаная гособвинение при участии представителя Евразийского банка развития доказывало в действиях предпринимателя умысел на невозврат крупного кредита. На момент уголовного преследования Розинова ЕАБР, выдавший его, оценивал свой ущерб суммой в $52 млн, сообщает " Наша Газета ".

Процесс завершился обвинительным приговором , но судья переквалифицировал статью на пункт 2 части 4 статьи 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба собственнику... путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).

С приговором не согласились все участники процесса. Как сообщил адвокат Розинова Константин Геращенко, его подзащитный должен быть оправдан, оснований считать его виновным нет. Он же сообщил, что, кроме жалобы с их стороны, уже подано ходатайство прокуратуры, которая считает, что все-таки имело место мошенничество, а также жалоба Евразийского банка развития.

Коллегия областного суда вынесла Василию Розинову новый приговор.

По части 1 статьи 194 в редакции УК РК 1997 года - это незаконное получение кредита. И за истечением срока давности дело в отношении Василия Самойловича было прекращено. Он абсолютно свободен", - прокомментировал итоги заседания Константин Геращенко.

Что касается возврата заемных средств банку, то вопросы об этом рассматривались не в рамках уголовного процесса, а в гражданских судах. Погашение по нескольким исполнительным производствам продолжается.

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