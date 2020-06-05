Система Orphus

Одному из самых богатых бизнесменов Казахстана вынесли новый приговор

04.06.2020, 15:42 7831
Одному из самых богатых бизнесменов Казахстана вынесли новый приговор
Костанай. 4 июня. Kazakhstan Today - Апелляционную жалобу по делу основателя группы компаний "Иволга", который был осужден 2 марта 2020 года и наказан ограничением свободы на 2 года и 6 месяцев, коллегия Костанайского областного суда по уголовным делам рассмотрела сегодня, 4 июня, передает Kazakhstan Today.
 
Уголовный процесс по данному делу начался 17 сентября 2019 года. Генеральная прокуратура РК запрашивала для Розинова 6 с половиной лет лишения свободы, обвиняя его по пункту "б" части 4 статьи 177 УК РК (в редакции 1997 года) в мошенничестве путем хищения. На протяжении полугода в суде № 2 Костаная гособвинение при участии представителя Евразийского банка развития доказывало в действиях предпринимателя умысел на невозврат крупного кредита. На момент уголовного преследования Розинова ЕАБР, выдавший его, оценивал свой ущерб суммой в $52 млн, сообщает "Наша Газета".
 
Процесс завершился обвинительным приговором, но судья переквалифицировал статью на пункт 2 части 4 статьи 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба собственнику... путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения).
 
С приговором не согласились все участники процесса. Как сообщил адвокат Розинова Константин Геращенко, его подзащитный должен быть оправдан, оснований считать его виновным нет. Он же сообщил, что, кроме жалобы с их стороны, уже подано ходатайство прокуратуры, которая считает, что все-таки имело место мошенничество, а также жалоба Евразийского банка развития.
 
Коллегия областного суда вынесла Василию Розинову новый приговор.
 

По части 1 статьи 194 в редакции УК РК 1997 года - это незаконное получение кредита. И за истечением срока давности дело в отношении Василия Самойловича было прекращено. Он абсолютно свободен", - прокомментировал итоги заседания Константин Геращенко.

 
Что касается возврата заемных средств банку, то вопросы об этом рассматривались не в рамках уголовного процесса, а в гражданских судах. Погашение по нескольким исполнительным производствам продолжается.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая