Омбудсмен обратился к генпрокурору по вопросам пенитенциарной системы

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В рамках подготовки консолидированного доклада о деятельности национального превентивного механизма (НПМ) в 2018 году Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров направил обращение к Генеральному прокурору РК по вопросам пенитенциарной системы, передает Kazakhstan Today.

В документе отмечено: в течение 2018 года были осуществлены превентивные посещения 123 учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе 33 следственных изоляторов и 90 исправительных учреждений. 24 из 27 специальных (внеплановых) посещений также приходятся на пенитенциарные учреждения.

"Поводом для настоящего обращения послужил анализ результатов вышеуказанного мониторинга, свидетельствующий о продолжающейся устойчивой тенденции жестокого обращения и применения непропорциональных мер воздействия в местах изоляции от общества", - отметили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в РК.

В своих отчетах участники НПМ по результатам работы в разных регионах страны указывают на недолжное медицинское освидетельствование жертв жестокого обращения, воспрепятствование их обращениям с жалобами на подобные факты. Задокументированные правозащитниками итоги проверок указывают на действия сотрудников учреждений, направленные преимущественно на наказание, что согласно международной конвенции против пыток свидетельствует о жестоком обращении.

Омбудсмен отметил отсутствие объективного и всестороннего расследования таких инцидентов правоохранительными органами, обратив внимание на заметное снижение взаимодействия участников НПМ и территориальных подразделений прокуратуры. Из 31 официально зарегистрированных фактов жестокого обращения, изложенных в отчетах НПМ и направленных в 2018 году в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, 29 прекращены как неподтвержденные.

В целом в адрес правоохранительных органов в 2018 году было направлено 118 конкретных рекомендаций по результатам деятельности НПМ.

Вместе с тем омбудсмен напомнил о том, что в период становления механизма превенции пыток Генеральная прокуратура РК оказывала всестороннюю поддержку и содействовала конструктивному взаимодействию государственных органов и гражданского сектора. В развитие выработанных в рамках НПМ рекомендаций по выявленным фактам органами прокуратуры давалась объективная оценка, инициировались досудебные расследования с привлечением к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности причастных к жестокому обращению сотрудников правоохранительных органов. Благодаря в том числе усиленной надзорной деятельности со стороны органов прокуратуры, удалось снизить уровень насилия в местах лишения свободы, инициировать меры по улучшению там условий содержания, включая закрытие отдельных учреждений.

В настоящее время пенитенциарные учреждения в силу различных обстоятельств демонстрируют уязвимость перед радикализацией находящегося там контингента, в том числе из-за отсутствия трудозанятости, эффективной воспитательной программы, должной ресоциализации. В этих условиях надзор и контроль над деятельностью данных учреждений в свете соблюдения законности приобретают исключительную актуальность. Произошедшее в марте текущего года убийство осужденного в учреждении ЛА-155/8 в Алматинской области, а также ряд других фактов, наглядно демонстрируют последствия ослабления функций государственных органов по обеспечению правопорядка, безопасности и соблюдения законности в местах лишения свободы. Данное обстоятельство не способствует повышению доверия наших сограждан к органам, призванным осуществлять соответствующий надзор", - отметили в пресс-службе.

Омбудсмен в своем обращении призвал к консолидации усилий национального правозащитного учреждения и органов прокуратуры в обеспечении прав и свобод граждан и нетерпимости к любым проявлениям жестокого обращения.

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