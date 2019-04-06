Осадки ожидаются во вторник на большей части Казахстана

Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today - Во вторник на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут осадки, лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.





В Жамбылской области во вторник местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, сообщает "Казгидромет".





В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Кызылординской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях - низовая метель, в Карагандинской области - гололед. В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами туман.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства