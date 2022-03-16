Осадки ожидаются в большинстве областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидаются осадки, в северной половине республики преимущественно в виде снега с низовой метелью, в южной половине преимущественно в виде дождя, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным синоптиков, в горных районах юга, юго-востока пройдут сильные осадки (дождь, снег). По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед. На юге республики - гроза.

На западе, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра с низовой метелью, ночью и утром на юге области - туман.

На севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На юге и в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Актюбинской области, на юге, западе Северо-Казахстанкой области ожидается низовая метель, в Актюбинской области на северо-западе - усиление ветра до 18 метров в секунду.

На севере Западно-Казахстанской области, на востоке Атырауской области, на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

На юге, западе Костанайской области, ночью на западе, юге Восточно-Казахстанской области, ночью и утром на юге Павлодарской области, на севере Кызылординской области ожидается туман.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют снег, -6-8 градусов, скорость ветра - 7-12 метров в секунду.

В Алматы - дождь, +6+8, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.