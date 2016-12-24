Перья в колбасе обнаружили жители Кокшетау

Кокшетау. 24 декабря. Kazakhstan Today - Экспертиза подтвердила наличие перьев в колбасе, купленной в Кокшетау, передает корреспондент агентства со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей РК.

Ранее в Интернете было размещено видео, снятое жителем Кокшетау, в котором мужчина сообщил об обнаружении перьев в купленной накануне колбасе. Автор ролика продемонстрировал чек из магазина, в котором был куплен товар, а также озвучил наименование компании-производителя, передает Kazakhstan Today.

"По результатам лабораторной экспертизы колбасных изделий производства ТОО "Prod Company "Pyarn", город Астана, реализуемые в оптомаркете "SMALL" ТОО "Скиф Трейд" города Кокшетау, по факту обращения жителей города Кокшетау, наличие перьев в них подтверждено", - говорится в сообщении комитета.

Также отмечается, что поставщиком продукции является сам производитель.

"Материалы переданы в департамент по защите прав потребителей Астаны для проведения внеплановой проверки ТОО "Prod Company "Pyarn". Комитет выражает благодарность жителям Кокшетау за оказание содействия в своевременном информировании о несоответствующей продукции", - заключили в пресс-службе ведомства.

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