Певец из Кокшетау выиграл автомобиль на республиканском конкурсе "Арқаның Айбозы"

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 19 НОЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости в культурной столице страны - Кокшетау состоялся I республиканский конкурс среди исполнителей традиционной песни "Арқаның Айбозы" имени Кажыбая Жахина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в управлении культуры, архивов и документации, в творческом состязании приняли участие 20 исполнителей традиционной песни из городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областей, сообщает управление внутренней политики.

Оценивали конкурсантов известный исполнитель народных песен, заслуженный артист РК Рамазан Стамгазиев, заслуженный артист РК, исследователь казахского песенного творчества Еркин Шукиманов, артисты и исполнители народного творчества Акмолинской области - заслуженная артистка РК Бисара Макенова, "Мәдениет саласының үздігі" Саян Мухамедьяров, солист Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая Сарсенбай Хасенов и член Союза писателей Казахстана, акын, поэт Куаныш Оспан.

Конкурс среди исполнителей традиционной песни "Арқаның Айбозы" имени Кажыбая Жахина является одним из значимых мероприятий, популяризирующих традиционное песенное искусство. Имя талантливого певца Кажыбая Жахина, его голос, манера исполнения остались в памяти и сердцах тысячи слушателей и любителей казахской песенной культуры", - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова.

Участники подарили кокшетауцам и гостям областного центра настоящий праздник таланта, музыки и ярких эмоций.

По итогам конкурса обладателем Гран-при и главного приза - легкового автомобиля стал Бауыржан Нурмухан из Кокшетау.

Дипломом первой степени и сертификатом на сумму 1 млн. тенге награждена Алуа Калымбекова из Нур-Султана.

Еще один представитель столицы Озгерис Шерикбай получил диплом второй степени и сертификат на сумму 800 тыс. тенге.

Диплома 3 степени и сертификата на сумму 600 тыс. тенге был удостоен Еркебулан Карыпов из Северо-Казахстанской области.

За активное участие в конкурсе дипломами оргкомитета и сертификатами на сумму 100 тыс. тенге награждены 9 исполнителей из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

К слову, в регионе в преддверии юбилея Независимости проведено более 500 различных мероприятий.