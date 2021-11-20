Система Orphus

Певец из Кокшетау выиграл автомобиль на республиканском конкурсе "Арқаның Айбозы"

19.11.2021, 17:26 132193
Певец из Кокшетау выиграл автомобиль на республиканском конкурсе "Арқаның Айбозы"
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 19 НОЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости в культурной столице страны - Кокшетау состоялся I республиканский конкурс среди исполнителей традиционной песни "Арқаның Айбозы" имени Кажыбая Жахина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в управлении культуры, архивов и документации, в творческом состязании приняли участие 20 исполнителей традиционной песни из городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Акмолинской областей, сообщает управление внутренней политики. 
 
Оценивали конкурсантов известный исполнитель народных песен, заслуженный артист РК Рамазан Стамгазиев, заслуженный артист РК, исследователь казахского песенного творчества Еркин Шукиманов, артисты и исполнители народного творчества Акмолинской области - заслуженная артистка РК Бисара Макенова, "Мәдениет саласының үздігі" Саян Мухамедьяров, солист Акмолинской областной филармонии имени Укили Ыбырая Сарсенбай Хасенов и член Союза писателей Казахстана, акын, поэт Куаныш Оспан. 
 

Конкурс среди исполнителей традиционной песни "Арқаның Айбозы" имени Кажыбая Жахина является одним из значимых мероприятий, популяризирующих традиционное песенное искусство. Имя талантливого певца Кажыбая Жахина, его голос, манера исполнения остались в памяти и сердцах тысячи слушателей и любителей казахской песенной культуры", - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитова.

 
Участники подарили кокшетауцам и гостям областного центра настоящий праздник таланта, музыки и ярких эмоций.
 
По итогам конкурса обладателем Гран-при и главного приза - легкового автомобиля стал Бауыржан Нурмухан из Кокшетау.
 
Дипломом первой степени и сертификатом на сумму 1 млн. тенге награждена Алуа Калымбекова из Нур-Султана.
 
Еще один представитель столицы Озгерис Шерикбай получил диплом второй степени и сертификат на сумму 800 тыс. тенге.
 
Диплома 3 степени и сертификата на сумму 600 тыс. тенге был удостоен Еркебулан Карыпов из Северо-Казахстанской области.
 
За активное участие в конкурсе дипломами оргкомитета и сертификатами на сумму 100 тыс. тенге награждены 9 исполнителей из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.
 
К слову, в регионе в преддверии юбилея Независимости проведено более 500 различных мероприятий.
 

Комментарии

новости по теме

В АО "KEGOC" прокомментировали информацию о подключении к ЦГПП майнинговой фермы

19.11.2021, 19:21 97984
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - В АО "KEGOC" прокомментировали информацию касательно майнинговой фермы, обнаруженной 18 ноября сотрудниками комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК в районе подстанции 500 кВ ЦГПП, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обнаруженные контейнеры с оборудованием для осуществления майнинга находятся на территории ТОО "Alageum Electric Astana" и принадлежат его субпотребителю - ТОО "Genesisenergyqazaqstan", - сообщили "KEGOC".

 
В пресс-службе добавили, что ТОО "Alageum Electric Astana" (филиал АО "Alageum Electric", деятельность: ремонт трансформаторного оборудования 6-10 кВ) еще в 2007 году получило у АО "KEGOC" технические условия на подключение к подстанции ТП-1 напряжением 10 кВ и его электроснабжение осуществляется в соответствии с условиями договора, в пределах заявленной мощности 0,3 мВт.
 

Отмечаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан АО "KEGOC" не имеет право осуществлять проверку хозяйствующих субъектов, в том числе на предмет наличия "серых" майнинговых ферм. При этом АО "KEGOC" готово оказать всестороннее содействие уполномоченным государственным органам по данному вопросу. В связи с текущей ситуации в Единой электроэнергетической системе страны, АО "KEGOC", как Системный оператор, заинтересовано в выявлении и отключении от энергоснабжения незаконно действующих майнинговых ферм", - сообщили в АО "KEGOC".

 
Ранее сообщалось, что 18 ноября текущего года в Нур-Султане сотрудниками Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики было выявлено незаконное подключение майнинговой фермы, принадлежащей одному из ТОО.
 
12 ноября главный диспетчер филиала АО "KEGOC" "Национальный диспетчерский центр Системного оператора" Бекжан Мукатов рассказал о влиянии майнинга на существенный рост потребления электроэнергии в Казахстане. Представитель KEGOС отметил, что в настоящее время проблемам майнинга - существенный фактор, оказывающий влияние на рост потребления электроэнергии. 
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях из-за тумана и метели

19.11.2021, 17:27 132193
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях из-за тумана и метели
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Актюбинской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации синоптиков, 20 ноября на севере Кызылординской области сохранится туман. Ночью на юго-западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 20 ноября на западе Карагандинской области ожидается туман, ветер восточный, юго-восточный. Днем на западе и юге области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 20 ноября на севере Акмолинской области ожидается низовая метель, ветер юго-западный, южный. На севере и востоке области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 
Днем 20 ноября на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, ветер юго-восточный, южный. На северо-западе и севере области порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
 

Аким Туркестанской области высказался о спектакле за 246 млн тенге

19.11.2021, 16:51 52381
Аким Туркестанской области высказался о спектакле за 246 млн тенге
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев высказался о спектакле в Туркестанском музыкально-драматическом театре за 246 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе брифинга в СЦК аким ответил на вопрос журналиста, не кажется ли ему завышенной стоимость спектакля "Борте".
 

Я так не считаю. 246 млн тенге для одного спектакля. Мы всю смету проверили, там ничего лишнего не предусмотрено. И, учитывая, что это новый абсолютно театр, там и декорации, и костюмы, гонорар авторов, режиссера, зарплаты актеров - все это обосновано, проверка показала", - сказал аким.

 
Он отметил, что спектакль поставили на высоком уровне. 
 

Сегодня театр и, в частности, спектакль являются достопримечательностью нашего города. Специально, чтобы посмотреть театр приезжают люди из других городов. Я не очень представляю, как за 3-4 млн можно поставить спектакль. Мне кажется, это какие-то совсем массовые производства. Я тоже интересовался сметами спектаклей. 200 млн для спектаклей, для ведущих театров не является большой суммой", - сказал Умирзак Шукеев.

 

Если там есть нарушения, то пусть проверяют соответствующие органы. Я там не вижу никаких нарушений", - заключил аким.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов