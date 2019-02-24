Погода без осадков ожидается сегодня лишь на юге и юго-востоке Казахстана

Астана. 4 февраля. Kazakhstan Today - С прохождением фронтальных разделов на большей территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, лишь на юге и юго-востоке республики ожидается ясная погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, днем Карагандинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами туман.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области местами гололед, в Жамбылской, днем Туркестанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23 метра в секунду.

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