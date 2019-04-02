Погода без осадков ожидается в понедельник лишь на западе Казахстана

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге местами сильный дождь, лишь на западе погода без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге - гроза, шквал, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. В Туркестанской области местами ожидается гроза, туман, возможен град, местами усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, возможен град, усиление ветра ночью до 15-20, порывы 25, днем местами 15-20 метров в секунду, проинформировали в "Казгидромете".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Мангистауской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской, ночью в Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях, ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем в Алматинской области ожидается местами ветер 15-20 метров в секунду.

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