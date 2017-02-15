Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
15 февраля 2017
  • 23
  • :
  • 41
Все области
-6º Туман
днем 10º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Погода без осадков сохранится в среду лишь на северо-востоке Казахстана15.02.2017
  • Фото: divmir.ru
Общество  08:40

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами снег, туман, гололед, усиление ветра, метель, лишь на северо-востоке республики погода без осадков, сообщает "Казгидромет".

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Костанайской, Западно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области туман, передает Kazakhstan Today.


В Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Алматинской области гололед. В Кызылординской области местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Просмотров: 4157
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
15.02.2017   21:34
В льняной каше "Стоп диабет" обнаружены опасные бактерии группы кишечной палочки
15.02.2017   21:20
Жительница Петропавловска напала на школьного инспектора
15.02.2017   19:45
Шесть гостренеров Минкультуры и спорта осудили за миллионные хищения к условным срокам
15.02.2017   18:07
Военный вертолет приземлился на трассе в Актюбинской области, чтобы уточнить дорогу
15.02.2017   16:36
Суд Актобе отказал в восстановлении на работу уволенному замглавы облздрава
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика