Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами снег, туман, гололед, усиление ветра, метель, лишь на северо-востоке республики погода без осадков, сообщает "Казгидромет".
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. В Костанайской, Западно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской областях местами метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области туман, передает Kazakhstan Today.
В Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Алматинской области гололед. В Кызылординской области местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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