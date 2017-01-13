Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование

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Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование12.01.2017
Общество  18:28

Алматы. 12 января. Kazakhstan Today - Исследование Лаборатории Касперского показало, что для большинства пользователей в Казахстане жизнь в социальных сетях связана с фрустрацией и плохим настроением, сообщили в пресс-службе компании.

По информации Лаборатории Касперского, 47% опрошенных казахстанцев признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Половина респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают меньше, чем они рассчитывали, передает Kazakhstan Today.

"Люди приходят в социальные сети с определенными позитивными целями: 78% казахстанцев среди основных назвали возможность оставаться на связи с друзьями и коллегами, для 75% это удобный способ просматривать развлекательные и смешные посты. Среди контента, который жители Казахстана размещают чаще всего, - рассказы о своих хобби (63%), посещенных событиях и вечеринках (56%), а также фотографии из отпуска (43%) и позитивная информация, вызывающая улыбку (39%)", - отметили в пресс-службе.

При этом, как выяснилось в результате исследования, на деле жизнь в социальных сетях сопряжена с множеством раздражителей. По мнению экспертов Лаборатории Касперского, первое место здесь уверенно занимает реклама (она досаждает 86% казахстанцев), однако многие неприятные факторы связаны с непосредственным окружением пользователя. Нервировать может почти все: посты о вечеринках, на которые не пригласили (61% опрошенных признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые фотографии друзей из отпуска (46%), даже собственные счастливые воспоминания (37% казахстанцев рассказали, что, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее).

В пресс-службе также сообщили, что предыдущее исследование социальных сетей показало, что 78% людей хотя бы раз задумывались о том, чтобы покинуть эти сервисы. В основном их останавливает страх потерять контакты с друзьями и собственные "цифровые воспоминания": посты, фотографии, видеоролики и т. д. Лаборатория Касперского разрабатывает приложение FFForget, которое устранит такую проблему: благодаря этой программе решение об удалении своих аккаунтов можно будет принимать более свободно и независимо от третьих лиц.

"Наши отношения с социальными сетями превратились в порочный круг. Мы посещаем такие сайты, чтобы рассказать о радостных событиях, но тем же заняты и все вокруг. Мы оказываемся окружены фотографиями и постами счастья. Велик соблазн решить, что наши друзья живут веселее нас самих. Из-за этого люди чувствуют себя подавленными, многие задумываются о том, чтобы уйти из соцсетей. Но тут мы попадаем в ловушку: уже слишком много дорогих моментов хранятся в социальных сетях, мы боимся их потерять", - прокомментировал руководитель управления по социальным медиа Лаборатории Касперского Евгений Черешнев.
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Погоня за лайками приводит к подавленности и унынию - исследование
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