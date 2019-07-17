Кызылорда. 5 июля. Kazakhstan Today - Ко Дню столицы поликлиники Кызылорды объявили День открытых дверей, сообщила служба общественного здоровья управления здравоохранения Карагандинской области.

По данным управления здравоохранения, жители областного центра без предварительной записи и в свободном режиме смогут получить консультацию у специалистов узкого профиля, в том числе, у терапевтов, хирургов, онкологов и акушер-гинекологов. Кроме того, медики предоставят возможность всем желающим пройти лабораторную диагностику, флюорографическое исследование, УЗИ, снять ЭКГ, измерить артериальное давление, узнать уровень сахара в крови.

Как стало известно, в первые часы работы поликлинику номер №3 обратились около сотни горожан. Акция здоровья продлится и в выходные дни.

Приём будут вести 12 терапевтов и специалистов узкого профиля", - сообщила главный врач поликлиники №3 Гулстан Максутова. По ее словам, в эти дни необходимую консультацию смогут получить все прикреплённые к поликлинике пациенты.

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