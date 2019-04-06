Понижение температуры обещают синоптики на территории Казахстана 6-8 апреля

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Понижение температуры до климатической нормы обещают синоптики на территории Казахстана 6-8 апреля, передает Kazakhstan Today.
С холодным атмосферным фронтом, перемещающимся на восток, будут связаны дождь, мокрый снег и гололёд преимущественно на востоке и в центре Казахстана, на юго-востоке республики ожидаются дождь, местами сильный, гроза и град, в горных районах сохранится угроза схода снежных лавин. Смещающийся в тыл фронту антициклон вызовет прекращение осадков в остальных районах Казахстана и понижение температуры воздуха до климатической нормы на всей его территории", - сообщили в пресс-служба "Казгидромета".
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