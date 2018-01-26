Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Посетители алматинских кафе часто жалуются на насекомых в пище. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья города Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

По словам Молдагасимовой, в ведомство поступило 49 жалоб по вопросам качества и безопасности продуктов питания. В том числе 24 жалобы было подано на продукцию, приобретенную на предприятиях торговли, 22 - в объектах общественного питания, 2 - изготовленную на предприятиях пищевой промышленности и одна жалоба на продукцию, купленную в месте стихийной торговли. В 24,5% случаев покупатели жаловались на качество продуктов питания, в 16,3% - на наличие постороннего запаха, 14,3% - на несоответствие срока годности, 12,2% - на вкусовые качества, в 14,2% случаях в продукте обнаружена плесень, в 10,2% - насекомые, в 8,2% - инородные материалы.

Как проинформировали в РСК, преобладают жалобы на качество хлеба, молочных изделий (кефир, йогурт), суши, пиццы, хот-догов, первых и вторых блюд на предприятиях общепита, шашлыков и донеров.

В частности, об обнаружении насекомых в готовой пище заявили посетители "Ром кафе", кафе "Меззалуна", "Дунганка", "Табуко" и "Лаффа". Плесень была обнаружены при покупке продукции в фаст-фуде "Дональдс", на рынке "Сарыарка", в магазине "Адал", гипермаркете "АДК" и пекарне "Рузи нан".

Также Молдагасимова сообщила, что жалобы на приготовление и реализацию некачественных продуктов питания поступали на кафе "Жадыра-жайна", "Жайсан", "Таглаура", "Ата донер", "Тандор", "Ифтар", "Эдем", Тастемир", на магазины - "Магнум" и "Севилия". Инородные тела и грязь попались покупателям в продукции, приобретенной в пекарне "Асыл-Астык", супермаркете "Алма", супермаркете "Грин Март" и кафе "На даче". Просроченная продукция была куплена в магазинах "Виктория", "Достык", "Тургень" и на складе "Афон-про".

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