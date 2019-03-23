Посты Утебекова не соответствуют нормам Конституции и законодательству - коллегия адвокатов

Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - По заявлению Республиканской коллегии адвокатов, посты в соцсетях адвоката Джохара Утебекова не соответствуют нормам Конституции и законодательству, передает Kazakhstan Today.

Поведение, порочащее звание адвоката, подрывает общественное доверие к институту адвокатуры и несовместимо с адвокатским статусом. В частности, Республиканская коллегия адвокатов полагает, что действия адвоката Д. Утебекова противоречат нормам профессиональной этики. Его посты, размещенные на личной странице в "Фейсбук", не соответствуют нормам Конституции и законодательству Республики Казахстан", - говорится в заявлении Коллегии.

В нем также говорится, что "такое поведение адвоката наносит ущерб имиджу адвокатуры и не может совмещаться с адвокатской деятельностью, в связи с чем действия адвоката Д. Утебекова предлагается рассмотреть дисциплинарной комиссией адвокатов Алматинской городской коллегии адвокатов".

Также в Республиканской коллегии адвокатов отметили, что, в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвокатов, в своей профессиональной деятельности адвокат должен осознавать свою миссию служения праву и закону, содействовать утверждению и практической реализации принципов верховенства права и неукоснительному соблюдению законности.

Забота о престиже профессии, сохранении чести и достоинства, авторитете адвокатуры является нравственным долгом каждого адвоката. Поведение адвоката должно отвечать требованиям закона и принципам нравственности как при оказании им юридической помощи, так в быту и личной жизни, подчеркнули в коллегии.

Отметим, накануне Джохар Утебеков разместил в Facebook пост, в котором назвал не соответствующим Конституции переименование Астаны.

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