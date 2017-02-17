Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - Пожилую вдову ветерана войны безобразно высмеяли сотрудники отделения банка в Костанае.

Пользователь Айгуль Кабыкова в группе "ВКонтакте" "Костанай. Отзывы о заведениях" рассказала об этом вопиющем случае, который произошел в отделении Народного банка.

"Сегодня мы с бабушкой, ей 87 лет, хотели забрать карточку заменную, так как у старой карточки закончился срок. Она лежит у них готовая. Карточка для получений пенсии. Менеджеры нас отправили сразу к начальнику отдела, так как бабушка плохо расписалась. Бабушке сказали расписаться, она раз 5-6 расписывалась в кабинете начальника. Она же не виновата, что возраст и что она плохо видит и не может писать", - написала девушка, передает Kazakhstan Today.

По словам автора сообщения, "во время расписывания над ней смеялись особенно начальник отдела Крикун Валентина Николаевна".

"Мы сидели у нее в кабинете. Муж сфотографировал ее табличку, она вызвала охранника, и тот в грубой форме указал удалить. Потом нас выгнали из кабинета начальника, хотя мы ждали нотариуса. Сама начальник сказала, чтобы вызвали нотариуса, потому что бабушка не может расписываться. Охранник сразу спрятал бейджик. Бабушка ВЕТЕРАН ВОЙНЫ. Ей стало плохо, поднялось давление за 180. Мы вызвали скорую. Охранник сказал нам: кто виноват, что она не училась в школе во время войны. Менеджеры сразу засмеялись. Мы только запомнили имя Вика", - рассказала девушка.

Участники группы резко осудили некорректное поведение сотрудников банка. Вместе с тем комментарий также оставили и представители финучреждения.

"Приносим свои искренние извинения за неудобства, доставленные при обслуживании. Данное обращение принято в работу. Мы обязательно проведем анализ!" - говорится в комментарии.

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