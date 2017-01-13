Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Предпринимателя Семея 111 раз штрафовали за ввоз несертифицированных детских игрушек, сообщили в пресс-службе Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

Как отметили в ведомстве, по итогам осуществляемого камерального контроля за 2016 год установлено 32 недобросовестных участника внешнеэкономической деятельности, которые ввезли детские игрушки, пищевую продукцию и товары народного потребления без процедуры подтверждения соответствия, то есть без сертификатов и декларации, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе пояснили, что ввоз и уклонение импортером от процедуры сертификации, означает, что данная продукция не соответствует требованиям технических регламентов, тем самым подвергает угрозе жизни и здоровью населения страны.

"Одним из злостных нарушителей является Курбатов Ярослав Андреевич, предприниматель города Семея Восточно-Казахстанской области, который ввез и самовольно распорядился условно выпущенными товарами (детские игрушки), за что был департаментом государственных доходов по Восточно-Казахстанской области привлечен к административной ответственности 111 раз (в 2015 году - 55 и в 2016 году - 56 административных штрафов)", - сообщили в пресс-службе.

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