Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - Прокурор Карагандинской области Аскар Секишев покинул свой пост.

Новый прокурор пока не назначен, его обязанности исполняет старший советник юстиции Марат Алиханов, передает Kazakhstan Today.

Как пишет газета " Новый вестник ", поводом для увольнения стал недавний скандал с лишением должностей его первого заместителя и прокурора Темиртау. Тогда же Аскару Секишеву объявили выговор за плохой контроль над подчиненными.

"В октябре стало известно об освобождении от занимаемых должностей заместителя прокурора области Рашида Дубаева, начальника управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области Алмаса Абдакасова и прокурора Темиртау Биржана Шаулиева. Поводом для этого стала жалоба жителя Темиртау Каната Алпысбаева. Он обратился в Генеральную прокуратуру и рассказал о том, что уже два года добивается наказания для убийц своего сына. Его вывезли в степь, где ранили в бедро, и оставили умирать. Один из преступников уже осужден. А еще трое не предстали перед судом. Их не нашли", - напоминает издание.

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