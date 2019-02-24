Прокурор запросил для обвиняемого в смертельном ДТП в Алматы восемь лет лишения свободы

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Прокурор попросил признать Ильяса Кара виновным и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортным средством сроком на семь лет.
Напомним, 29 декабря 2018 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина в Алматы Ильяс Кар, управляя автомашиной "Мерседес-Бенц-G55", нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с автомашиной "Митсубиси-Галант", после чего скрылся с места преступления. В результате ДТП скончался водитель автомашины "Митсубиси-Галант" и двое его пассажиров, в том числе актриса театра и кино Шолпан Елгезекова. Один человек с различными травмами был доставлен в БСМП города.
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