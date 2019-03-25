Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Руководителем компании "Казгеология" назначен Алмаз Абдыгалимов, передает Kazakhstan Today.





Исполняющим обязанности председателя правления АО "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" назначен Алмаз Абдыгалимов", - сообщили в пресс-центре компании.





Абдыгалимов родился в 1974 году в Алматинской области. В 2001 году закончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности "Геология нефти и газа". В 2004 году получил вторую специальность "Финансы и кредит" в Казахском экономическом университете имени Т. Рыскулова. Имеет 17-летний опыт работы в сфере разведки и добычи нефти и газа, а также консалтинга в области недропользования.





В разное время он работал: заместителем генерального директора ТОО "КМГ-Евразия" (2017); главным геологом и ведущим координатором проекта "Евразия" в ТОО "Научно-исследовательский институт технологии добычи и бурения "КазМунайГаз" (2015-2016); заместителем и генеральным директором ТОО "НПЦ Гео-Мунай XXI" (2007-2015); менеджером по геологоразведочным проектам в ТОО "Каспиан Гео-Консалтинг Сервис" (2006-2007); начальником отдела геологии в ТОО "Казнефтехим-Копа" (2005-2006); промысловым геологом 1-й категории АО "СНПС Ай-Дан Мунай" (2002-2005).





Имеет опыт научной деятельности. Женат, трое детей.





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