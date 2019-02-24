Ряд автодорог закрыт в Казахстане для всех видов автотранспорта

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана закрыты автодороги, передает Kazakhstan Today.

По информации комитета по ЧС МВД РК, из-за погодных условий в нескольких областях Казахстана закрыты автодороги. В Жамбылской области из-за сильной метели и снега для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке трассе республиканского значения Алматы - Ташкент - Термез (с 159-го по 238-й километры, новый перевал Кордай). В Алматинской области из-за метели и плохой видимости для всех видов автотранспорта закрыт участок дороги республиканского значения Ушарал - Достык (с 83-го по 184-й километры, от станции Достык до села Коктума). Кроме того, введено ограничение для грузового автотранспорта на участке трассы республиканского значения Алматы - Усть-Каменогорск (с 482-го по 558-й километры, от села Кольбай до города Ушарал).

Для всех видов автотранспорта закрыто движение на участке трассы областного значения Талдыкорган - Капал (с 0-го по 45-й километры), а также на участке трассы Алтын-Эмель - граница Ескельдинского района (с 0-го по 94-й километры).

В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, сильный мороз) для всех видов автотранспорта закрыто движение на участках автодорог областного значения: Аксай - Жымпиты (с 0-го по 94-й километры), Федоровка - Аксай (с 0-го по 82-й километры), Чингирлау - Лубенка - Лебедевка (с 0-го по 104-й километры).

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