С Байконура стартовала ракета-носитель с ТПК "Союз-МС-09"

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Сегодня, в 17.13 по времени Астаны, с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя (РН) "Союз-ФГ" с транспортно-пилотируемом кораблем (ТПК) "Союз-МС-09", передает Kazakhstan Today.

Пуск РН "Союз-ФГ" с ТПК "Союз-МС-09" состоялся в штатном режиме, фрагменты его первой ступени приземлились в пределах отведенного района падения, сообщили в РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология".

Сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" в городе Байконуре выполнили работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома "Байконур" и произвели отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-ФГ".

В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" в Жезказгане, совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения первой ступени ракеты-носителя, с отбором проб объектов окружающей среды.

В пресс-службе отметили, что на месте падения первой ступени нет пожаров и следов возгорания растительности.

"Через 8 минут 48 секунд ТПК "Союз МС-09" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов российского Центра управления полётами. Сближение с МКС и стыковка ТПК к малому исследовательскому модулю "Рассвет" (МИМ1) планируется проводить в автоматическом режиме по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 8 июня 2018 года в 16:07 мск", - сообщили в "Роскосмосе".

На борту ТПК "Союз МС-09" члены длительной экспедиции МКС-56/57 – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст.

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