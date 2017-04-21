Байконур. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня, 20 апреля, в 10.13 по московскому времени, с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель (РН) "Союз-ФГ", которая вывела транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-04" на околоземную орбиту, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

На борту ТПК "Союз МС-04" члены длительной экспедиции МКС-51/52 - космонавт Роскосмоса Фёдор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер, передает Kazakhstan Today.

"После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя специалисты главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (ГОГУ РС МКС) в Центре управления полётами (ЦУП) приступили к управлению его полётом. Сближение корабля "Союз МС-04" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ 2) планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Программой полёта предусмотрена четырехвитковая схема сближения ТПК с МКС. Стыковка корабля с модулем "Поиск" запланирована на 20 апреля 2017 года, в 16.23", - говорится в сообщении.

Сейчас на борту Международной космической станции готовятся к встрече своих коллег Олег Новицкий (Роскосмос), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

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