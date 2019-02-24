Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Самолет "Фоккер-100" получил повреждение во время погрузки багажа в аэропорту Алматы, что привело к задержке рейса в Астану, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 18 февраля, был задержан вылет рейса Z92100 Алматы - Астана авиакомпании "Бек Эйр" в связи с повреждением воздушного судна (ВС) во время его подготовки к выполнению рейса. "Фоккер-100" получил повреждение фюзеляжа в районе багажной двери во время погрузки багажа и посадки пассажиров на борт, вследствие чего произошла просадка ВС и зацеп с багажной телегой. При этом лайнер находился без движения, багажная тележка стояла на тормозе", - сообщила пресс-служба Международного аэропорта Алматы в Facebook.

О случившемся был проинформирован Комитет гражданской авиации РК и департамент по расследованию авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.

Пассажиры через час вылетели в Астану резервным бортом. На работу Международного аэропорта Алматы произошедшее не повлияло, воздушная гавань работает в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе.

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