Схема движения маршрута №18 изменится в Астане

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - транспортная компания "Aстана LRT" сообщила об изменении схемы движения маршрута №18, передает Kazakhstan Today.
В целях обеспечения транспортом учащихся Назарбаев интеллектуальной школы с 8 марта 2019 года будет изменена схема движения маршрута №18.
Автобусы начнут курсировать от начального остановочного пункта "Центр ПСМП "Достык" до пересечения проспекта Кабанбай батыра - улицы 31 без изменения, далее направо на улицу 31 - налево на проспект Туран - налево на проспект Кабанбай батыра до конечного пункта "Стелла "Астана-жулдызы". В обратном направлении - по действующей схеме движения", - говорится в сообщении транспортной компании.
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