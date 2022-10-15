Штормовое предупреждение объявили в четырех областях

Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Архитектор, урбанист, консультант по развитию территорий Жанна Спунер прокомментировала планируемый снос старого здания VIP-терминала в Алматы, назвав такое решение варварством.
Сносить историческое здание аэропорта (бывший VIP-терминал) - первую общественную постройку в Алматы считаю недопустимым. В цивилизованном мире такое варварство было бы уголовно наказано", - заявила архитектор.
Специалист уверена, что снос старого здания аэропорта обойдется дороже, чем это представляется. Это совсем не дешевое решение, а как раз наоборот, самое дорогое и самое неразумное.
Если мы хотим развивать туризм в Казахстане, нужно понимать - туристам в первую очередь интересна среда и архитектура, и лишить город исторического, градообразующего здания - так себе решение с точки зрения здравого смысла. Здание само по себе имеет туристическую привлекательность и при правильной реставрации может стать интересным туристическим объектом", - продолжает Спунер.
По ее словам, нынешнее здание аэропорта Алматы не представляет никакой исторической и архитектурной ценности, не отвечает функциям современного аэропорта, с ним можно было бы без сожаления расстаться. На этом месте необходимо проектировать качественный и эффектный аэропорт, только то, что представлено в проекте не отвечает этим критериям.
В данный момент вижу только одно соломоново решение - объявить международный конкурс на разработку фасадов, интерьера и благоустройства на уже разработанный компанией проект, с целью улучшения его эстетической привлекательности. При обязательном сохранении исторического VIP-терминала и его интеграции с новым зданием", - предложила эксперт.
Напомним, в начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится
новый терминал международного аэропорта.
По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Берика Солтанбаева, новый терминал позволит увеличить пропускную мощность аэропорта с нынешних 2,5 миллиона пассажиров в год до 14 миллионов.
Общая стоимость проекта составляет 90 млрд тенге. Срок реализации запланирован на 2024 год", - сказал Берик Солтанбаев.
Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен
ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. На публичных слушаниях общественники детально оценивали окончательный вариант расширения аэропорта.
Кроме того, известный экономист и энергетик - бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев провел
одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила
, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
Была снесена пристройка к старому зданию VIP-терминала. Сейчас идет бережный перенос ключевых архитектурных элементов основного здания", - заявили в пресс-службе аэропорта.