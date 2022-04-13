Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 апреля ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с
Днем 13 апреля на западе и востоке Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20, временами 23 м/с.
Днем 13 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере-западе области порывы 15 м/с.
Днем 13 апреля на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, на большей части области 15-20, порывы 23 м/с.
13 апреля в Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.
В первой половине ночи 13 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.
13 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, ночью на большей части, днем на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.
13 апреля ночью на западе, юге Карагандинской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.
Днем 13 апреля на севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.
13 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.