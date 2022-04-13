Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

КОКШЕТАУ. 13 АПРЕЛЯ - Во дворце детства и юношества "Болашак сарайы" состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Года детей, знаменующее собой старт мероприятий по защите, образованию и развитию детей, передает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мероприятии приняли участие аким области Ермек Маржикпаев, представители государственных органов, организаций образования, неправительственных организаций и 400 школьников районов и городов области, сообщает УВП региона.

Открывая Год детей, руководитель региона Ермек Маржикпаев подчеркнул, что развитие каждого ребенка как личности является одним из важнейших приоритетов государственной политики.

На развитие одаренности казахстанских детей постоянно обращает внимание президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев, в своих программных документах он акцентирует внимание на работе с новым поколением детей, которые должны быть адаптированы к новым условиям жизни, обладать критическим мышлением, быть профессионально ориентироваными и гармонично развитыми. За этим поколением стоит будущее нового Казахстана", - отметил глава региона.

Старт детскому году дали победители международных конкурсов "Роботолимп" и Euro Stars - Талгат Максат и Ясмина Куаткызы.

Первым мероприятием в рамках Года детей станет проведение регионального чемпионата JasSkills Аqmola - 2022, в котором примут участие 22 региональные команды. Более 300 участников выступят по 50 компетенциям, среди которых "ІТ-решения для бизнеса", "Промышленная автоматика", "Smart-агрономия", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Разработка мобильных приложений" и многие другие.

Всего в рамках Года детей запланировано более 1000 крупномасштабных мероприятий.

Стоит отметить, что до 2025 года планируется открыть 25 новых детских садов, построить еще 43 школы на 25 тысяч новых мест, оснастить современным оборудованием 376 школ области.

К слову, в регионе проживает более 200 тысяч детей, что составляет третью часть от взрослого населения.