Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Мангистауской, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 апреля по Алматинской области ночью на западе и юге области, днем на востоке, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юге и востоке области 18-23 м/с.
Днем 12 апреля на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
12 апреля на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман.
Ночью и утром 12 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На западе области, в горных и предгорных районах гроза, шквал. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.
В Шымкенте 12 апреля временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.
Днем 12 апреля на западе, востоке, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, востоке, юге области 15-20 м/с.
В Нур-Султане 12-13 апреля ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с, днем 12 апреля порывы 23 м/с.
Ночью и утром 12 апреля в центре, на юге Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, северный ночью в центре области 15-20 м/с.
12 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.
12 апреля на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер восточный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
Днем 12 апреля в центре Павлодарской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.
12 апреля ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.
12 апреля на западе, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный, ночью на западе, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, временами порывы 25 м/с.
Днем 12, ночью 13, 14 апреля на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 12-14 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 12 апреля порывы 25 м/с.