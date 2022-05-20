Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 20 мая ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на юго-востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный, на большей части порывы 15-20, на севере области временами 23 метра в секунду.

Днем 20 мая на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, на западе, севере области - гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 20 мая на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

20 мая в Атырауской области ночью ожидается на севере, западе и в центре, днем на большей части области гроза. Ветер западный, северо-западный, на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая днем на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на западе, юге, севере области ожидается гроза, на севере области ожидается град. Ночью на западе области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 20 мая на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

20 мая в центре, на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на востоке области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на востоке области порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 20 мая в Павлодарской области ожидается ветер западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.

20 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.