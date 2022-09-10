Штормовое предупреждение объявили в пятнадцати областях

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Улытауской, Алматинской, Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 сентября днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября на юге и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 10 сентября на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на севере, юге, в центре области 15-20 метров в секунду.

10 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября ночью на востоке и в центре Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, в горных и предгорных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте в конце дня 10 сентября ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 10 сентября на большей части Костанайской области ожидаются дождь, на западе, в центре области сильный дождь, гроза. Днем на западе, в центре области град, шквал. Ветер восточный, северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

10 сентября Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем 10 сентября на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, восточный, днем на западе, юге области 15-20 метров в секунду.

10 сентября ночью на севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду.

10 сентября на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На севере на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября ночью на севере Карагандинской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 метров в секунду. На западе, юге и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября на юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, в горных и предгорных районах 23-28 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.