Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 13 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, в центре области 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается временами гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы 13 июля днем ожидается гроза.

Днем 13 июля на большей части в Атырауской области сохраняется сильная жара - 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара - 42 градусов. На большей части области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, град. На севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июля на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На большей части области ожидается сильная жара - 35-39 градусов, на юге области очень сильная жара - 42 градуса. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 13 июля на юге Костанайской области сохраняется сильная жара - до 36 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.