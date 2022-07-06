Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Атырауской, Туркестанской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 6 июля на севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на севере, юго-востоке области град. Ветер северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 6 июля на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер северный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 6 июля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на севере области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 6 июля на северо-западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе, юго-востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. На западе, в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

6 июля днем на западе Улытауской области ожидается сильный дождь. На западе, юге области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля ночью в южной половине, днем на юге, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

6 июля на севере, западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 июля на юго-западе, юге, северо-востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на юге, северо-востоке области град, шквал. Ветер северный, на юге, северо-востоке 15-20 метров в секунду.

6 июля на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду.

6 июля в горных районах, 7 июля на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал. 6-7 июля ветер юго-западный, 6 июля в горных районах, 7 июля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 7 июля порывы 25 метров в секунду.

6 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, востоке области сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.