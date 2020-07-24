Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана РГП "Казгидромет" объявляет штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Днем 24 июля в Актюбинской области сохраняются ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, на юге чрезвычайная пожароопасность.

В Актобе днем 24 июля ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15 метров в секунду.

24 июля днем в Карагандинской области ожидается местами сильный дождь, местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Караганде и Жезказгане 24 июля ожидается гроза, шквал, ветер юго-западный, западный, днем 15-20 метров в секунду.

24 июля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 24 июля утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 24 июля ночью и утром ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 24 и сутки 25 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Сутки 24-25 июля местами ожидаются гроза, шквал, град. 24 июля ветер восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. 25 июля ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 24, ночью 25 июля ожидается гроза, шквал. Днем 24, сутки 25 июля ветер восточный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

24 июля ночью и утром в Кызылординской области местами ожидается гроза. Местами шквал, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняются на юге сильная жара 40 градусов, на большей части чрезвычайная пожароопасность.

24 июля в Костанайской области местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, туман, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. В Костанае 24 июля ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, днем порывы 18 метров в секунду.

24 июля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

В Нур-Султане 24 июля днем ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Кокшетау 24 июля ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Вероятность шторма составляет 75-100%.

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