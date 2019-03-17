Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

Астана. 16 марта. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Кызылординской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 16 марта в Кызылординской области местами ожидаются гололед, гроза, шквал, местами сохраняется восточный, юго-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%.

В воскресенье, 17 марта, в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%. В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер северо-западный, западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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