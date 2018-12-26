Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - Сильный мороз сохранится сегодня в четырех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в "Казгидромете", в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Актюбинской области местами усилится ветер до 18 метров в секунду с низовой метелью.

В Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области - на дорогах гололедица. В Туркестанской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидается туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области местами туман.

Ночью в Алматинской области на севере ожидается очень сильный мороз, в Восточно-Казахстанской, местами Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается сильный мороз.

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