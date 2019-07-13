Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Сильная жара сохранится в 11 областях Казахстана в пятницу, передает Kazakhstan Today.

На большую часть республики оказывает влияние антициклон, ожидается погода без осадков. Лишь на западе, северо-западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, в связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усилением ветра, на крайнем западе местами ожидаются шквал, град", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, днем в Восточно-Казахстанской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается шквал, град.

Кроме того, В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Северо-Казахстанской областях днем ожидается сильная жара. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, местами очень сильная жара.

Также, по информации синоптиков, в Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сегодня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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